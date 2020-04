Ex-ploegmaats Franky Van der Elst (59) en Lorenzo Staelens (56) zijn vandaag jarig: “Er is geen enkele zekerheid meer”

Hip, hip hoera! De fitte vijftigers Franky Van der Elst (59) en Lorenzo Staelens (56) zijn vandaag jarig. 30 april is hun dag maar in 2020 vieren ze die voor het eerst in lockdown. Ook de twee ex-gouden schoenen houden het tegenwoordig vooral bij wandelen, lopen, fietsen en werken in de tuin. Maar het voetbal is nooit ver weg, ook al is de toekomst behoorlijk onzeker. “De plaatsen zijn duur en er is een nieuwe generatie trainers op komst maar we staan open voor alles.”