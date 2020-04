Wie niet naar school gaat, is geen spijbelaar: "We begrijpen dat ouders bezorgd zijn"

Binnen twee weken doen scholen hun poorten geleidelijk weer open, maar nu al zeggen sommige ouders hun kind niet te zullen sturen uit vrees voor het coronavirus. Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) zal scholen aanbevelen om die kinderen in eerste instantie als gewettigd afwezig te beschouwen. “Wel nemen we direct contact op met die ouders om hen over de streep te trekken”, zegt zijn woordvoerder.