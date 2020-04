Dimitri Flossy, de partner van de Truiense burgemeester Veerle Heeren, heeft na 47 dagen het Trudoziekenhuis verlaten. De 45-jarige Flossy was op 15 maart een van de eersten die werd opgenomen met COVID-19. Hij lag 17 dagen in coma. Nu doet hij voor het eerst zijn verhaal.

Het was een zeer emotioneel weerzien, donderdagochtend, met zijn partner en vrienden die hem aan de uitgang met luid applaus opwachten. “Ik had een vertrek in stilte gepland. Er is al veel over me te ...