Koppel zag elkaar al anderhalve maand niet door coronacrisis, maar wordt herenigd voor zestigste huwelijksverjaardag

Moorslede - Willy Dejonghe en Jeanne Vermeersch beleefden donderdag wel een heel opmerkelijke diamanten huwelijksverjaardag. Voor het koppel, dat elkaar door de coronacrisis al anderhalve maand niet meer zag, werd een romantische date geregeld.

Zestig jaar geleden stapten Willy Dejonghe (82) en zijn vrouwtje Jeanne Vermeersch (83) in het huwelijksbootje. Het koppel verbleef de voorbije jaren in het serviceflatcomplex Villa Rosa in Moorslede. In augustus vorig jaar moest Jeanne, die inmiddels rolstoelgebonden is, noodgedwongen verhuizen naar het woon-zorgcentrum Maria Middelares, dat vlak naast Villa Rosa ligt.

Willy ging sindsdien elke dag op bezoek bij zijn geliefde. Tot de coronacrisis uitbrak en bezoekers in woon-zorgcentra niet meer toegelaten zijn. “Via een tablet hadden we in die periode toch nog wat contact met elkaar. Maar elkaar persoonlijk ontmoeten zat er spijtig genoeg niet meer in”, aldus Willy.

Speciaal voor hun zestigste verjaardag wou het woon-zorgcentrum het koppel toch samenbrengen. Dat gebeurde donderdag op een heel creatieve manier. Willy mocht omstreeks 14.30 uur plaatsnemen in het busje van het woon-zorgcentrum. Daar stond een mooi gedekt tafeltje voor hem klaar.

Enkele minuten later werd Jeanne vanuit het woon-zorgcentrum naar buiten gebracht. Ze reageerde al heel enthousiast op het terugzien van haar drie kinderen die haar buiten stonden op te wachten met enkele cadeaus. Jeanne wist echter toen nog niet dat haar Willy zich ook vlakbij bevond. Jeanne werd via de achterzijde het busje binnengereden. Daar zat haar Willy op haar te wachten.

De speciale huwelijksverjaardagsdate werd gekruid met een lekker stukje taart, een koffietje en verschillende cadeaus die het diamanten huwelijkspaar mocht ontvangen. Hoewel de twee geliefden van elkaar gescheiden bleven door plexiglas, om alles veilig en gezond te laten verlopen, genoten Willy en Jeanne zichtbaar van hun afspraakje in het busje. “Echt bedankt iedereen om dit mogelijk te maken”, herhaalde Willy meermaals.