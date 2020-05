Weer uit uw kot komen is niet zo makkelijk als u denkt: “Er is nul voorspelbaarheid”

Oef! Vanaf maandag mag de deur van ons kot op een kier, en ademen we weer wat vrijheid in. Maar hoe moeten we dat doen? Met volle teugen? Of met kleine, voorzichtige hapjes, om toch maar niet besmet te geraken? We vroegen een aantal psychologen om ons te gidsen in de post-coronawereld. “We hebben een herder nodig. En een TikTokker.”