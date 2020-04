Nieuw-Zeelandse premier reageert vol ongeloof op vraag over idee van Trump om corona te bestrijden

Op een persconferentie in Nieuw-Zeeland vroeg de pers aan de lokale gezondheidsfunctionaris Ashley Bloomfield wat hij vond van het idee van Donald Trump over het inspuiten van bleekmiddel voor de bestrijding van Covid-19. De Amerikaanse president deed de suggestie vorige week tijdens een van zijn dagelijkse briefings. Er volgde een ongemakkelijke stilte na de vraag van de journalist. Ook de Nieuw-Zeelandse premier Ardern keek vol ongeloof en ging snel over naar een andere vraag.