Manchester United pakt volgend seizoen uit met controversiële staantribune

Wanneer er weer wordt gevoetbald in Engeland, dat weet niemand, maar bij Manchester United breiden ze ondertussen wel Old Trafford uit. United gaat volgend seizoen een staantribune testen van 1.500 plaatsen. Daarvoor kreeg het deze week de toestemming. De testtribune maakt deel uit van een algehele capaciteitsvergroting van Old Trafford, dat vandaag ruimte biedt aan 76.000 toeschouwers.

Nochtans zijn staantribunes niet meer toegelaten in Engeland. Eerst werden houten staantribunes verboden nadat 56 mensen omkwamen tijdens een brand in de tribune in Bradford, op 11 mei nu 35 jaar geleden. Vier jaar later stierven 96 Liverpool-fans op bezoek in het Hillsborough-stadion van Sheffield Wednesday toen daar paniek uitbrak. In de nasleep van die traumatische catastrofe werden in 1994 staantribunes verboden in de hoogste divisies van het Engelse voetbal.

Man United gelooft echter dat de huidige tribunes veiliger zijn omdat het om zogenaamde ‘barrier seats’ gaat. Dat zijn staantribunes met een ijzeren leuning waar de supporter tegen kan rusten. United is trouwens niet de eerste club die de controversiële staanplaatsen weer invoert. Wolverhampton Wanderers, de club van Leander Dendoncker, heeft er sinds vorig jaar ook.

Overigens geeft United wel toe dat de timing ongelukkig is. “Maar zodra het veilig is, keren voetbal en onze fans terug. Onze voorbereidingen moeten ondertussen op de achtergrond doorgaan”, zegt algemeen directeur Richard Arnold.

Als de test succesvol blijkt, overweegt Man U nog staanplaatsen in Old Trafford te voorzien.