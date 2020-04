“Coronavirus is niet door mens gecreëerd”

Het coronavirus is “niet door de mens gemaakt of genetisch gemodificeerd”. Dat stelt de United States Intelligence Community (IC), een groep van afzonderlijke Amerikaanse inlichtingendiensten donderdag. Ze onderzoekt nog of de uitbraak afkomstig is uit een Chinees laboratorium.

“De Intelligence Community is het eens met de brede wetenschappelijke consensus dat het virus niet door de mens is gemaakt of genetisch is gemodificeerd”, klinkt het. “Het IC zal nieuwe informatie nauwgezet blijven onderzoeken om te bepalen of de uitbraak is veroorzaakt door contact met geïnfecteerde dieren of door een ongeval in een laboratorium in Wuhan.”

De verklaring komt er nadat onder meer president Donald Trump suggereerde dat het virus is ontstaan in een laboratorium voor infectieziekten in Wuhan, de Chinese stad waar de uitbrak startte eind 2019.

Al twéé jaar voor het coronavirus voor het eerst opdook in China, waarschuwden Amerikaanse diplomaten al voor het onderzoekslab in de Chinese stad Wuhan. Dat labo deed onderzoek naar virussen bij vleermuizen, maar de wetenschappers gingen daarbij volgens de Amerikanen erg onvoorzichtig te werk. Het nieuws dat door gereputeerde krant The Washington Post werd onthuld, suggereert dat het virus toch niet zomaar van dier op mens overging, maar wel degelijk uit een labo ontsnapte.

Waarschuwingen

Al in januari 2018 bezochten verschillende Amerikaanse wetenschappers het Wuhan Institute of Virology (WIV). Het initiatief ging uit van de Amerikaanse ambassade in Peking, meldt The Washington Post. Ze wilden het labo zien, dat één van de strengst beveiligde onderzoeksinstituten ter wereld moest zijn.

Er volgden verschillende bezoeken. Wat de wetenschappers en de diplomaten te zien kregen, verontruste hen zo erg dat de ambassade twee rapporten naar Washington stuurde waarin ze waarschuwden voor de methodes van het WIV. Eén van die rapporten, dat The Washington Post kon inkijken, waarschuwt voor het onderzoek dat het WIV uitvoert naar coronavirussen bij vleermuizen.

Verschillende wetenschappers van over de hele wereld trokken verklaringen dat het virus ontsnapt zou zijn uit een labo al in twijfel en ook het hoofd van het labo in Wuhun verklaarde op de Chinese staatstelevisie “dat het uitgesloten is.” Ze gaf wel toe dat er onderzoek gebeurt naar verschillende virussen.

Nu krijgt ze de steun van de United States Intelligence Community (IC), een groep van afzonderlijke Amerikaanse inlichtingendiensten.

Experten gaan ervan uit dat het virus afkomstig is van vleermuizen en dat het ook via andere dieren is verspreid.

