De twee “klootzakken van anarchisten” die de doodstraf moésten krijgen

Dinsdag is het exact 100 jaar geleden dat Nicola Sacco en Bartolomeo Vanzetti in de VS werden gearresteerd op verdenking van roofmoord. Wat volgde, was een van de meest beruchte processen uit de geschiedenis. Alles wijst erop dat Sacco en Vanzetti de doodstraf móésten krijgen. Omdat ze de verkeerde roots en de verkeerde politieke overtuiging hadden.