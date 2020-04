Els Ampe krijgt politiecontrole in haar ‘kot’ aan zee

Volksvertegenwoordiger en kandidaat-voorzitter Els Ampe (Open Vld) kreeg donderdagmiddag politiecontrole in haar huis aan zee. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt. “Familie eerst. Wat er ook gebeurt”, zo reageert ze.

Ampe is al van voor de lockdown op haar adres aan zee en heeft daar een goede reden voor, zegt ze. Haar man is een zware hart- en risicopatiënt en is op doktersbevel moeten uitwijken. In een videoboodschap maakt Els Ampe duidelijk dat ze zich concentreert op de voorzittersverkiezingen van Open Vld op 18 mei. Ze vraagt om de privacy van haar familie te respecteren. Die komt voor haar op de eerste plaats.

“Zeven weken geleden ben ik, net voor de lockdown, met mijn familie naar zee gekomen. Op doktersbevel moest mijn man naar zee. Hij is een zeer zwaar risicopatiënt. Ik steun hem. Ik blijf ook bij mijn familie. We zijn na de lockdown niet teruggekeerd naar Brussel”, zegt ze.

“Wij verblijven hier in ons kot. Nu heb ik hier de politie op bezoek gekregen.”

