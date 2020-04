Dalend aantal diefstallen van kunstvoorwerpen

Het aantal geregistreerde diefstallen van kunstvoorwerpen is zowel in particuliere woningen als in kerken gedaald. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) op een schriftelijke vraag van Stephanie D’Hose (Open Vld). De minister baseert zich op registraties van pv’s in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG).

Het aantal diefstallen van kunstvoorwerpen in woningen daalde van 1.552 in 2017 tot 1.438 in 2018 en 656 in de eerste 10 maanden van 2019. Bij de vermelde diefstallen in 2019 werden in totaal 814 voorwerpen gestolen waaronder 187 sieraden, 141 beeldhouwwerken of beelden, 103 vazen of lampen en 96 schilderijen, etsen of tekeningen. Ook in 2017 (427) en 2018 (379) hadden de dieven het in de eerste plaats gemunt op sieraden.

In kerken werden in 2017 35 kunstvoorwerpen gestolen, in 2018 33 en in de eerste 10 maanden van 2019 13. Bij deze 13 diefstallen werden in 2019 evenveel voorwerpen gestolen. Het ging voornamelijk om beeldhouwwerken of beelden (6), vazen of lampen (2) en één schilderij, ets of tekening. Ook in 2017 (24) en in 2018 (16) werden in de eerste plaats beeldhouwwerken of beelden ontvreemd.

Het aantal kunstdiefstallen, dat opgenomen werd in de databank ART van de centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) van de federale politie varieerde van 49 in 2017 tot 32 in 2018 en 38 in 2019. Bij deze diefstallen werden in 2019 in totaal 163 voorwerpen gestolen, waarvan 87 bij particulieren, 19 in kerken en 3 in musea.