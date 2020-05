15 mannen op de vuist in Gent. Eén slachtoffer afgevoerd met messteek

Gent - In de Brugse Poort zijn donderdagavond op straat 15 mannen met elkaar op de vuist gegaan. Er werd ook een mes getrokken. Een man raakte gewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeer niet in levensgevaar.

De politie moest donderdagavond rond 18.20 uur massaal uitrukken naar de buurt rond het Seghersplein in de wijk de Brugse Poort. Er was melding gemaakt van een vechtpartij op straat waarbij zeker 15 mannen waren betrokken. De precieze aanleiding is voorlopig onduidelijk.

“Een van de betrokkenen had een mes bij zich en diende steken toe”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Daarbij viel een slachtoffer. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. Er is een man opgepakt voor verhoor, maar het is niet zeker dat hij de dader is. De andere betrokken konden wegvluchten.”