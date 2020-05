Graficus Tom Hautekiet plots overleden

De Antwerpse graficus Tom Hautekiet (50) is overleden. Hij ontwierp enorm veel affiches en beelden voor de cultuursector en was vriend aan huis bij muzikale en artistieke Vlamingen.

Misschien wel het belangrijkste werk deed Hautekiet voor Rock Werchter. Al sinds 1999 ontwikkelde hij jaarlijks de ‘visuele identiteit’ voor het festival. Hij was verder creatief voor Sporza en Radio 1, maar ook Vlaamse topartiesten zoals Bart Peeters bestelden bij hem allerlei grafisch materiaal. Ook het vrolijke ‘varkenslogo’ van cultuurhuis Villanella was van zijn hand. In 2008 ontving hij de Plantin-Moretusprijs voor de illustraties van het kinderboek Het ongelooflijke verhaal van Marie. Als muzikant richtte hij het feestorkest El Tattoo del Tigre op, waarin hij ook drumde.

Hautekiet overleed totaal onverwacht, en dat leidde bij enkele vrienden uit de artiestenwereld tot reacties van ongeloof en verdriet: “Hij was de strafste graficus van het land. Een prachtige mens, een lieve vader, man, fietser, drummer, performer. In normale omstandigheden krijgt zo iemand een staatsbegrafenis”, aldus Bart Peeters op Facebook. Bij het bericht publiceert Peeters het logo van ‘Mag ik u Kussen’, waarvoor Hautekiet de visual bedacht.