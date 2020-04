Telenet wil tot het uiterste gaan voor compensatie voetbalcontract: “We deinzen er niet voor terug naar de rechtbank te stappen”

Het is Telenet menens. Volgens De Tijd heeft CEO John Porter geen schrik om een deel van het geld van het voetbalcontract terug te eisen via de rechtbank.

Zoals intussen bekend, betaalden de drie rechtenhouders (Telenet, Proximus en Voo) hun volledige bijdrage voor dit seizoen om wedstrijden uit te zenden. Maar nu een derde van die matchen niet dreigt door te gaan, eisen ze een compensatie.

“Als het kampioenschap wordt stopgezet en een aanvaardbare oplossing niet mogelijk blijkt, verwacht Proximus een proportionele terugbetaling van de televisierechten”, klonk het vorige week in uw krant. ““We betreuren dat men niet naar constructieve oplossingen zoekt om de competitie te kunnen laten doorgaan.”

Proximus – en Voo – kijkt hiervoor onder meer naar de laatste schijf van 23 miljoen euro die het voor de coronacrisis overmaakte. Eerder stuurde Telenet ook al een officiële brief naar de Pro League met de vraag een compensatieregeling te treffen als de competitie definitief stopgezet zou worden.

Overmacht of niet?

Volgens De Tijd heeft John Porter in een call met analisten over de kwartaalresultaten gezegd dat hij er niet voor terugdeinst om de zaak voor de rechtbank te trekken.

“Bij afwezigheid van heel duidelijke overmacht hebben we een goede case om een gedeeltelijke compensatie te krijgen omdat het seizoen en de play-offs niet afgemaakt worden. We wachten natuurlijk af”, zei de CEO van Telenet. “We deinzen er niet voor terug naar de rechtbank te stappen om de zaak in ons voordeel te beslechten. We hebben Proximus en VOO naast ons in die uitdaging.”

De aan- of afwezigheid van overmacht is cruciaal. Bij de Pro League wapperen ze met een waterdicht contract dat hen bij overmacht naar eigen zeggen in het gelijk stelt. Wat de stopzetting van de competitie betreft: er wordt komende maandag zeker gestemd. Ook als de maatregelen over voetbalwedstrijden van de Nationale Veiligheidsraad nog niet bekend zijn. Die stemming werd al drie keer uitgesteld.