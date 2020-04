Stopgezet seizoen betekent mogelijk miljoenendrama voor Franse voetbalclubs

Donderdag werd het lopende seizoen in de Ligue 1 definitief stopgezet. PSG werd voor de zevende keer op acht jaar tijd tot kampioen gekroond. Maar de euforie is mogelijk van korte duur als rechtenhouder Canal+ zijn zin krijgt.

LEES OOK. Seizoen in Franse Ligue 1 officieel stopgezet, PSG uitgeroepen tot kampioen

Volgens sportkrant L’Équipe is de Franse tv-zender namelijk niet bereid om de laatste schijf van het voetbalcontract uit te betalen aan de clubs uit de Franse eerste en tweedeklasse. Die boodschap zou de Franse profliga (LFP) donderdag ontvangen hebben in een brief van Maxime Saada, de grote baas van Canal+, die nog wel 37 miljoen euro betaalde maar niet meer wil overschrijven.

Ook BeIN Sports zendt Franse voetbalwedstrijden uit en heeft nog niets van zich laten horen. Maar die zender zou Canal+ volgen. Als het zover komt, zouden de voetbalclubs bij onze Zuiderburen 243 miljoen euro op hun buik kunnen schrijven. Een financieel drama dus...

Ook in ons land is er een financiële strijd gaande omtrent de compensatie van het voetbalcontract. Volgens De Tijd heeft CEO John Porter geen schrik om een deel van het geld daarvan terug te eisen via de rechtbank.