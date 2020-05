We laten politicogen de politieke impact van de coronacrisis inschatten. “Er zit niets anders op dan te praten over een nieuwe regering”, zeggen Carl Devos en Nicolas Bouteca (beiden UGent).

Veel staan we er niet meer bij stil, bij de vraag of we nu eigenlijk al een echte regering hebben. Formeel is de regering-Wilmès ook een echte regering, maar die legt sowieso het loodje, uiterlijk in ...