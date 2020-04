Trump “zag sterke aanwijzingen” dat virus uit lab in Wuhan kwam en dreigt met taksen tegen China

De president van de Verenigde Staten Donald Trump overweegt strafheffingen tegen China, nadat hij elementen zegt gezien te hebben die hem overtuigden dat het nieuwe coronavirus uit een Chinees laboratorium in Wuhan komt. Dat zei Trump donderdag. Hij verduidelijkte niet wat voor bewijzen hij onder ogen kreeg.

Tijdens een persmoment in het Witte Huis hamerde Trump erop dat China het virus “relatief gemakkelijk” had kunnen inperken, maar dat niet deed. Ofwel opzettelijk, ofwel uit incompetentie. “China is een heel gesofisticeerd land, een briljant land – wetenschappelijk en anders – en ze hadden het kunnen tegenhouden. Het lukte hen niet of ze kozen om het niet te doen, en de wereld lijdt zwaar daardoor.”

Trump zei het ook verdacht te vinden dat China wel vluchten naar het land stopte, maar niet uit het land naar de rest van de wereld. “Dat is slecht, dat is een moeilijke vraag voor hen om te beantwoorden.”

Volgens Trump wordt een serieus onderzoek gevoerd – waarbij China “enigszins transparant probeert te zijn tegenover de VS” – en zou in de nabije toekomst duidelijk moeten worden wat precies gebeurd is. Hij zei China dan verantwoordelijk te kunnen houden door taksen op te leggen. Dat lijkt hem beter dan de schuld aan China niet terugbetalen, omdat dat de dollar zou kunnen beschadigen.

“Oorsprong in lab Wuhan”

Gevraagd of hij iets gezien heeft dat hem een hoge mate van zekerheid geeft dat het virus zijn oorsprong vond in het virologisch instituut van Wuhan, zei Trump: “Ja, ja dat heb ik.” Wat hij dan te zien kreeg, “kan ik niet zeggen, mag ik niet zeggen”.

Toen een reporter vermeldde dat de United States Intelligence Community (IC) eerder op de dag meldde dat het coronavirus “niet door de mens gemaakt of genetisch gemodificeerd” is, vroeg Trump wie dat gezegd had. Wie precies van het IC? “De baas? Hij zal dat wel weten, he. We zullen zien dus.”

Het IC blijft alvast onderzoeken of de uitbraak mogelijk veroorzaakt is door een ongeval in een laboratorium in Wuhan.

“China ondermijnt herverkiezing”

Trump stelde tijdens het persmoment dat China er alles aan doet opdat hij niet herverkozen zou worden. Of het achterhouden van informatie over het virus gelinkt is aan pogingen om zijn herverkiezing te ondermijnen, wilde hij niet zeggen. “Maar ze willen mij niet verkozen zien. Ze willen slaperige Joe Biden zien.”