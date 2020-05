Tien Egyptische soldaten komen om door explosief in Sinaï

Tien soldaten van het Egyptische leger zijn donderdag om het leven gekomen op het Sinaï-schiereiland bij een bomaanslag. Dat zegt een legerwoordvoerder via Facebook. De twee officieren en acht soldaten waren onderweg in een pantservoertuig.

Aanslagen zijn schering en inslag in het noorden van het Sinaï-schiereiland. Zowel terreurgroep ISIS als het verwante Al Qaeda zijn er actief. Nadat de islamistische president Mohamed Morsi in 2013 met een militaire staatsgreep aan de macht was gekomen, nam het aantal aanslagen er toe. Sindsdien kwamen honderden leden van de Egyptische veiligheidsdiensten om het leven. ISIS eist de meeste aanslagen op.