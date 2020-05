Biostatistici houden hun hart vast als de winkels opnieuw opengaan

Vanaf maandag mogen heel wat bedrijven opnieuw opstarten en vanaf 11 mei mogen misschien wel de winkels opnieuw open. Maar biostatistici vrezen dat het toch nog te vroeg is om weer allemaal buiten te komen. “Het is best nog 1 tot 2 weken te wachten.”

In De Wereld Vandaag op Radio 1 was donderdag biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven en UHasselt) te gast. Daar uitte hij zijn bezorgdheid over het opnieuw openen van de winkels. “We weten dat de reproductiegraad van het virus 2,5 is. Dat betekent dat iemand die besmet is gemiddeld 2,5 andere mensen besmet”, vertelde hij. “Met de veiligheidsmaatregelen die er nu zijn, hebben we die reproductiegraad onder de 1 gekregen. Momenteel besmet een persoon die het virus heeft maar 0,8 personen. Dat is een goede zaak, maar we zitten nog altijd gevaarlijk dicht bij die 1.”

Moesten de maatregelen versoepeld worden, is de kans volgens hem groot dat we weer snel boven die 1 zullen uitstijgen. Daarom is het volgens de wetenschapper best om nog 1 tot 2 weken te wachten met het versoepelen. “De curves van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames moeten eerst nog verder dalen, vooraleer het echt veilig is.”

Professor Molenberghs begrijpt de beslissing van de Veiligheidsraad wel. Als iedereen zich aan de maatregelen houdt, moeten we volgens hem de epidemie wel in toom kunnen houden. Maar het is wel belangrijk dat er voldoende aandacht wordt gegeven aan het opsporen van iedereen die in contact is geweest met een besmette persoon.

Hij waarschuwt ook voor een mogelijke tweede golf in het najaar. “We zien dat Singapore nu al wordt getroffen door een tweede golf. Ook in Japan lijkt dat zo te zijn. Maar we hebben gelukkig geleerd uit de ervaringen van de afgelopen maanden. Als zo’n tweede golf komt, zullen we beter voorbereid zijn.”

Fout gevoel

Later op de dag was biostatisticus Niel Hens (UHasselt en UAntwerpen) te gast bij De Afspraak op VRT. En ook hij had zijn bedenkingen bij de versoepeling. “Wij hadden als adviseurs van de regering 4 en 18 mei aangeraden als datums waarop de eerste twee fasen van de versoepeling konden ingaan. Dat zijn uiteindelijk 4 en 11 mei geworden. Zo hebben we minder tijd om de gevolgen van de eerste fase te analyseren.”

Professor Hens is vooral bezorgd over wat er zal gebeuren nadat de winkels opnieuw open gaan. “De kans bestaat dat mensen zich irrationeel zullen gedragen. Bij de opening van de containerparken hebben we dat ook gezien.”

“Ik hou mijn hart vast. Er zijn verschillende factoren waarvan we weten dat ze belangrijk zijn in dit verhaal. De belangrijkste is dat we ons gedrag aanpassen. Er is veel minder circulatie van het virus. Maar mensen gaan een fout gevoel van veiligheid krijgen.”