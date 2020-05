VUB-studie brengt impact op onderzoeken van Belgische wetenschappers in kaart

De Vrije Universiteit Brussel gaat in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent een studie uitvoeren naar de druk die de coronacrisis zet op wetenschappers en de gevolgen voor onderzoek. Alle wetenschappers, van doctoraalstudenten tot professoren, kunnen deelnemen aan deze “ACADE-COVID-studie” via www.acade-covid.be.

Het academisch personeel is onderworpen aan een veelvoud van taken, want naast het vaak snel uitvoeren van kwaliteitsvol onderzoek, moeten ze ook kwaliteitsvol onderwijs afleveren. De coronacrisis en de omslag naar digitaal lesgeven en digitaal examens afnemen zet dit onder druk. De VUB gaat daarom de gevolgen van de lockdown op het welbevinden van de wetenschappers in kaart brengen.

“Natuurlijk gaan ook de dagelijkse academische verplichtingen door: vergaderingen, plannen, publiceren, fondsen aanvragen. Bovendien is door de crisis vaak afwezig wat voor onderwijs en onderzoek heel hard nodig is: rust en stilte voor concentratie en denkwerk”, klinkt het bij de VUB.

De universiteiten merken op dat enkele van de wetenschappers die de overheden adviseren intussen nationale helden zijn geworden, maar benadrukken dat een groot aantal achter de schermen hard verder werkt aan de bestrijding van de epidemie met hun vele nieuwe opgezette onderzoeken.

Alle Belgische wetenschappers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de studie via www.acade-covid.be. De online vragenlijst is beschikbaar in drie talen: Nederlands, Frans en Engels.