Chinese journalist krijgt vijftien jaar cel wegens denigreren Communistische Partij

Een Chinese journalist, die zich volgens de rechtbank “denigrerend” uitgelaten heeft over de Chinese Communistische Partij en de regering, is veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar. Hij moet ook een boete betalen van omgerekend zowat een miljoen euro.

Blogger Chen Jieren, voormalig medewerker van het Volksdagblad, werd door de rechtbank in Guiyang donderdag veroordeeld voor “provocatie, afpersing, illegale handel en corruptie”. Hij kreeg naast vijftien jaar cel ook een geldboete opgelegd van 7 miljoen yuan (bijna een miljoen euro).

De rechtbank oordeelde dat Chen Jieren sinds 2015 op sociale netwerken “valse informatie” verspreidde met als doel om via chantage middelen te verkrijgen van mensen die in zijn artikels in diskrediet gebracht werden.

“Hij viel ook de Communistische Partij en regering aan en liet zich denigrerend uit over hen, over de rechterlijke macht en hun personeel”, aldus de rechtbank.

De mensenrechtenvereniging Chinese Human Rights Defenders (CHRD) heeft Peking opgeroepen om de journalist onmiddellijk vrij te laten. Volgens de organisatie werd Chen Jieren, samen met meerdere van zijn naasten, in de zomer van 2018 opgepakt, kort nadat op zijn website artikels verschenen waren waarin lokale verantwoordelijken van corruptie beschuldigd werden.”De zware sanctie die Chen opgelegd krijgt vormt een duidelijke waarschuwing voor onafhankelijke bloggers en journalisten”, aldus CHRD.

Volgens non-profitorganisatie Verslaggevers Zonder Grenzen staat China op de wereldwijde ranglijst voor persvrijheid pas op de 177ste plaats van de 180.