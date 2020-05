Waarom een muntstuk van 5 cent Marco van Basten nog steeds nachtmerries bezorgt: “Iedereen weet dat die titel gestolen werd”

De gestolen scudetto. De titel van 5 cent. Of het laatste kunstje van Diego Armando Maradona. Afhankelijk van wie aan het woord is, roept het andere herinneringen op. ‘Het’, dat is de allerlaatste Italiaanse landstitel van SSC Napoli. Die even memorabele als controversiële trofee vierde de afgelopen week zijn dertigste verjaardag.

Drie jaar nadat Napoli aan de hand van Diego Armando Maradona de eerste scudetto uit de historie vierde, volgde de tweede en voorlopig laatste voor I Partenopei. Het seizoen 1989-1990 was meteen ook het laatste seizoen worden waarin Maradona de Serie A naar zijn hand zette, het laatste jaar ook waarin hijzelf de hoofdvogel wist af te schieten. Het seizoen nadien werd hij betrapt op cocaïne, het begin van het einde. Maar in 1990 sloot de Argentijn af met zestien doelpunten, zijn meest productieve seizoen ooit in Europa. Toch werd hij geen topschutter in de Serie A. Die eer was weggelegd voor Marco van Basten, goed voor 19 goals in dienst van AC Milan.

De inmiddels 55-jarige Nederlander won toen ook Europacup I (de Champions League) maar blijft verbitterd over dat seizoen. Dat bleek onlangs nog in Il Corriere della Sera. “Iedereen weet dat die titel gestolen werd, aar niemand had ooit de moed om het te zeggen”, claimde Van Basten, die het heeft over “de gestolen scudetto”.

Het muntstuk in Atalanta

Vanwaar die wrok van Il Cigno (De Zwaan), zoals Van Basten in de Laars werd genoemd? Het kantelmoment vond plaats op speeldag 31. Op dat moment stond Milan op kop met 44 punten, een puntje meer dan Napoli. Destijds leverde een overwinning slechts twee punten op. Milan speelde echter 0-0 gelijk tegen Bologna, terwijl Napoli ook tegen een brilscore aanliep op Atalanta. Napoli kreeg voor de groene tafel echter een 0-2-zege toegekend omdat Napoli-middenvelder Alemão een muntstuk van 100 lire (5 eurocent) tegen zijn hoofd kreeg, gegooid uit een Atalanta-vak.

“Als je die beelden terugkijkt, dan zie je die fysiotherapeut tegen Alemão zeggen: ‘Ga liggen, ga liggen.’ Heel opmerkelijk”, zegt Van Basten in zijn biografie Basta. “Alemão is zelfs nog naar het ziekenhuis gebracht ter observatie. Het hele circus werd erbij gehaald. Neurologisch onderzoek, noem maar op. Uiteindelijk kreeg Napoli vanwege dat incident naderhand de wedstrijd van de Italiaanse bond cadeau.”

Dat de Braziliaan van Napoli geraakt werd door een munt, is ontegensprekelijk waar. Supportersgeweld keurt niemand goed. Maar was er sprake van een zware hersenschudding, zoals de artsen van Napoli claimden? Feit is wel dat Van Basten onvermeld laat dat een doelpunt van Bologna tegen Milan onterecht werd afgekeurd. De rossoneri hadden zelf kunnen (en moeten) verliezen die dag.

La Fatal Verona

Maar het ergste moest nog komen. Wat algemeen bekend staat als La Fatal Verona en door Van Basten "een valstrik" wordt genoemd. Op 22 april, de voorlaatste speeldag van het kampioenschap, gaat Milan onderuit bij Hellas Verona. Volgens de Nederlander lag dat niet aan Milan.

“De scheidsrechter, Rosario Lo Bello, deed er alles aan om ons te doen verliezen. Hij floot schandalig. Op een bepaald moment kreeg ik een gele kaart voor een onschuldige obstructie. Ik raakte mijn tegenstander nauwelijks. Het was al de zoveelste keer dat we voor niets een vrije trap tegen kregen. Dus ik zei tegen de scheidsrechter: 'Wat ben je allemaal aan het doen?' Hij negeerde me. Toen trok ik mijn shirt uit, uit protest, en kreeg ik meteen een tweede gele kaart, dus rood.”

Op dat moment was trainer Arrigo Sacchi al van het veld gestuurd voor protest. Bij Milan slaan de stoppen door. Ook Rijkaard, die de ref bespuwde, en Costacurta volgen. “Het was een heel vreemd verhaal. Je voelde dat het doorgestoken kaart was.” Zo besluit Van Basten: “Het leek wel of Napoli kampioen moest worden.” Volgens Van Basten had de Italiaanse bond daar belang bij, want zo kon het twee teams afvaardigen aan Europacup I: Napoli als kampioen en Milan als winnaar van de beker met de grote oren.

De vuile spelletjes van Napoli

De aantijgingen van Van Basten komen niet uit de lucht gevallen. Napoli-voorzitter Ferlaino bekende in 2003 in Il Mattino al dat ze destijds goed bevriend waren met de man die de scheidsrechters toewees. “En wij hadden in Rosario Lo Bello een bevriende scheids. Hij had duidelijk een hekel aan de noordelingen. Onze contacten speelden een grote rol toen de strijd om het scudetto op 22 april werd beslist.” Volgens Ferlaino zorgde hun invloed ervoor dat Milan toen Lo Bello kreeg. “Er gebeurde van alles op het veld. Er vielen rode kaarten, de milanisti waren furieus en smeten hun shirts woedend op het veld. En ze verloren met

2-1. Wij hadden het kampioenschap voor driekwart binnen.” Ook bekende Ferlaino dat ze ervoor zorgden dat Maradona geen dopingcontroles hoefde te ondergaan. “Van zondag tot woensdag was Diego vrij om te doen wat hij wilde. Maar vanaf donderdag moest hij clean blijven”, zei Ferlaino. Napoli beschikte dan wel over Ciro Ferrara in de verdediging, de Braziliaan Careca in de spits en de jonge Gianfranco Zola, clean kon je de titel niet noemen. Van Basten in zijn biografie: “Zelfs zoveel jaar later kan ik er nog boos om worden.” Of hoe drie decennia na lo scudetto della moneta - de titel van het muntstuk - de rekeningen nog steeds niet vereffend zijn.