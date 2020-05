Frankrijk lost de lockdown departement per departement

Frankrijk heeft donderdagavond zijn plan voorgesteld voor de mogelijke ophef van de lockdown. Daar gaan ze het vanaf 11 mei departement per departement aanpakken. Donderdagavond gaf de minister van Volksgezondheid Olivier Véran een kaart vrij waarop aangegeven staat welke departementen als eerste aan de beurt zullen komen. En aan de Belgische grens ziet het er niet goed uit.

Rood, groen en geel. Met die drie kleuren wordt aangegeven wanneer welke departementen in Frankrijk opengesteld zullen worden. Voorlopig hebben de Fransen daarvoor 11 mei als datum op het oog. Om te bepalen waar ze als eerste opnieuw buiten mogen, wordt er naar drie criteria gekeken. Als eerste wordt er gekeken naar de circulatie van het virus in de departementen. Daarvoor zal er gebaseerd worden op het aantal nieuwe gevallen en het aantal patiënten dat zich in het ziekenhuis aanbiedt met symptomen van Covid-19.

De tweede factor is de bezettingsgraad van de ziekenhuizen en de dienst intensieve zorg. En als laatste wordt er gekeken naar de testcapaciteit. Het Franse objectief is om 700.000 testen per week uit te voeren. Voorlopig zijn er wel nog geen cijfers over de testen op regionaal niveau. Die zouden er tegen 11 mei wel moeten zijn.

De Franse minister van Volksgezondheid verduidelijkte wel dat de kaarten een indicatie zijn en dat de echte situatie op 11 mei moet afgewacht worden. De kaarten zullen dan ook constant geëvalueerd worden. De rode departementen blijven onder strikte lockdown. Voor de gele departementen is het even afwachten. Die zullen op basis van extra gegevens tegen 11 mei op rood of groen gezet worden.

