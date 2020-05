Geen dagelijks persmoment meer over Covid-19 in ons land

Doordat de coronacijfers in ons land de juiste richting in gaan, werd er door het Nationaal Crisiscentrum beslist om niet langer de dagelijkse persconferentie over het virus te organiseren. Er zal wel nog steeds gecommuniceerd worden over de cijfers.

Het Nationaal Crisiscentrum zal niet meer elke dag om 11 uur een livestream op poten zetten om de stand van zaken over het coronavirus mee te delen. Dat doen ze omdat de cijfers in ons land de positieve kant op gaan. Maar toch is het niet helemaal gedaan met de persconferenties. Elke maandag, woensdag en vrijdag zal er nog steeds om 11 uur ’s morgens een persconferentie plaatsvinden via een livestream. Op de andere dagen worden enkel de cijfers gecommuniceerd. Die zullen via de website info-coronavirus.be gedeeld worden.

Gezien het lange weekend van 1 mei is de volgende afspraak voor de Covid-19 persconferentie gepland op maandag 4 mei om 11 uur.