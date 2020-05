Beste voetbalster ter wereld heeft steile ambities: Megan Rapinoe wil na wereldkampioene ook vicepresident worden

Megan Rapinoe wil vicepresident van de Verenigde Staten worden. De speelster van het Amerikaanse voetbalelftal, dat vorig jaar het WK won, heeft zich aangeboden aan ex-vicepresident Joe Biden. Die wil namens de Democratische partij president Donald Trump wegkrijgen uit het Witte Huis.

De 34-jarige Rapinoe, vorig jaar gekozen tot wereldvoetbalster van het jaar, ziet het wel zitten om met Biden campagne te voeren als zogenoemde ‘running mate’. Tijdens een gesprek met Biden en diens vrouw sprak de voetbalster haar steun uit voor de 77-jarige Democraat. Biden maakte al herhaaldelijk duidelijk dat hij een vrouw als running mate wil.

Volgens Rapinoe kan ze tijdens het campagne voeren gewoon blijven voetballen. Enige ervaring met de politiek heeft ze al. De flankspeelster is openlijk lesbienne (ze is getrouwd met basketbalster Sue Bird) en een uitgesproken belangenbehartiger van de rechten van holebi’s. Afgelopen zomer kreeg ze het aan de stok met Trump nadat ze had gezegd dat ze het Witte Huis niet zou bezoeken als het Amerikaanse team het WK voor vrouwen zou winnen.