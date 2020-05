Autobestuurder (39) komt om het leven bij botsing tegen boom in Mol

Mol - Een 39-jarige man uit Mol-Rauw is vrijdagmorgen om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Hij reed met zijn wagen tegen een boom en overleefde de klap niet.

Het ongeval gebeurde rond 7.20 uur op de Kiezelweg in Mol. “Een auto die in de richting van Mol reed, is voor het kruispunt aan Sunparks aan de rechterkant van de weg tegen een boom gereden”, zegt Robert Lehaen, commissaris bij de lokale politie Balen-Dessel-Mol.

“Een verpleegster van het Wit-Gele Kruis die daar passeerde, heeft de auto zien staan toen het ongeval net gebeurd was. De hulpdiensten hebben de man nog uit zijn auto gehaald, maar hij is ter plaatse overleden. Omdat de juiste omstandigheden onduidelijk zijn, is het labo van het parket ter plaatse.”