Professor biostatistiek Niel Hens is autoriteit in voorspellen van pandemie: “Mijn grootste bezorgdheid? Of we dit als bevolking zullen volhouden”

Heusden-Zolder -

Biostatisticus Niel Hens van de Universiteit Hasselt is niet alleen een autoriteit in het voorspellen van het verloop van de coronapandemie, maar ook buitengewoon diplomatisch en sterk in samenwerking. Zijn voorliefde voor basketbal, maakt van hem een teamspeler. De prof, die afkomstig is uit Olen en vandaag in Heusden-Zolder woont, adviseert samen met zijn onderzoeksteam de nationale veiligheidsraad. “En dan beslist de politiek”, zegt Hens.