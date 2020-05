Trends van afgelopen dagen zetten zich verder: 152 nieuwe opnames, 130 overlijdens door coronavirus

Voor het eerst in weken was er vandaag geen dagelijkse persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. Wel werden de cijfers over de stand van zake in België gedeeld via info-coronavirus. Daarin is te zien dat de trends van de afgelopen dagen zich verder zetten. Het aantal bevestigde besmette personen in ons land neemt nog steeds toe. Het aantal nieuwe hospitalisaties stabiliseert verder, maar blijft vrij hoog.

De afgelopen 24 uur zijn in ons land 152 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, ook 316 patiënten hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Dat brengt het totale aantal patiënten in het ziekenhuis op 3.386. Er liggen nog 740 mensen op intensieve zorgen, dat is een daling van 29. Sinds 15 maart zijn er in ons land al 11.892 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard.

In ons land zijn het voorbije etmaal 130 mensen overleden aan Covid-19. Van hen overleden 47 mensen in het ziekenhuis, dat waren allemaal bevestigde Covid-19-gevallen, en 83 in de woon-zorgcentra. Daarvan zijn 76 procent van de overlijdens bevestigde gevallen van corona, bij de overige gaat het om een vermoeden van corona. Totaal aantal overlijdens ligt zo op 7.703, waarvan 46 procent overleed in het ziekenhuis en 53 procent in woon-zorgcentra.

Er zijn in ons land 513 nieuwe besmettingen geteld. Daarvan wonen er 329 in Vlaanderen, 146 in Wallonië en 36 in Brussel. Van de overige twee is de woonplaats niet bekend. In totaal zijn er in ons land 49.032 bevestigde gevallen.