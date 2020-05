Anderlecht-doelman Hendrick Van Crombrugge neemt Telenet op de korrel: “Moeten wij ook een rechtszaak beginnen?”

Telenet-CEO John Porter deelde donderdag mee dat hij er niet voor terugdeinst om een deel van het geld van het voetbalcontract terug te eisen via de rechtbank. Maar met die houding kan Anderlecht-doelman Hendrick Van Crombrugge niet meteen lachen.

“Bij afwezigheid van heel duidelijke overmacht hebben we een goede case om een gedeeltelijke compensatie te krijgen omdat het seizoen en de play-offs niet afgemaakt worden. We wachten natuurlijk af”, zei Porter volgens De Tijd in een call met analisten. “We deinzen er niet voor terug naar de rechtbank te stappen om de zaak in ons voordeel te beslechten. We hebben Proximus en VOO naast ons in die uitdaging.”

Telenet stuurde al een officiële brief naar de Pro League met de vraag een compensatieregeling te treffen als de competitie definitief stopgezet zou worden. Proximus (en VOO) kijkt hierbij onder meer naar de laatste schijf van 23 miljoen euro die het voor de coronacrisis overmaakte.

Maar wat met de klanten van Telenet, die een abonnement pakten op Play Sports (standaard 29,95 euro, met internet/telefonie 19,95 euro) om voetbalwedstrijden te kunnen bekijken? Dat vroeg Van Crombrugge zich ook af in een bericht op Instagram. Ook al is het mogelijk om het abonnement op te zeggen, hij nam de zender danig op de korrel: “Krijgen zij dan ook hun geld terug?”