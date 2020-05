Gemeenschapsonderwijs adviseert scholen geen examens te organiseren

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) adviseert zijn scholen om dit schooljaar geen examens meer te organiseren. Dat meldt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!, in een persbericht. “Permanente evaluatie kan even effectief zijn als examens.”

“Nu examens organiseren voor leerstof die leerlingen grotendeels zelfstandig en in uitzonderlijke omstandigheden moeten verwerken, erg fair is dat niet”, vindt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!. “Permanente evaluatie kan even effectief zijn als examens, maar is veel meer gericht op het ondersteunen van het leerproces. Dat is zeker in deze periode belangrijk.” Daarom heeft het GO! beslist om zijn scholen te adviseren geen examens te organiseren dit schooljaar.

In de plaats daarvan kiest het GO! dus liever voor permanente evaluatie. Aan het einde van het schooljaar zal er door de klassenraad beslist worden over een mogelijk A-, B- of C-attest. Voor leerlingen die in juni de leerdoelen halen en positief beoordeeld worden door de klassenraad, is het duidelijk. Zij krijgen het A-attest en kunnen over naar het volgende jaar. Wanneer de klassenraad twijfelt, krijgt de leerling in juni nog niet meteen een B- of C-attest. “We moeten ook op dit vlak fair zijn en deze leerlingen de kans geven om de zomervakantie te benutten om bij te werken”, zegt Verdyck. “Leerlingen verdienen een tweede kans.” Leerlingen zullen dan sowieso begeleid worden door de school.

Het GO! verduidelijkt wel dat de scholen hun autonomie behouden. “Zij beslissen finaal op welke manier de evaluatie in juni daadwerkelijk zal lopen”, klinkt het. Daarvoor moeten sommige scholen wel nog een aanpassing doen in het schoolreglement. Die mogelijkheid is voorzien in het nooddecreet dat binnenkort wordt goedgekeurd.

Weyts pleit voor examens

Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zei eerder al dat hij wel voorstander is van examens in juni. Op 21 april zei hij in Terzake dat die nog kunnen plaatsvinden in de laatste week van juni, omdat scholen vrij zijn om ook na 30 juni te delibereren. “We gaan focussen op het essentiële. Ik vrees dat als er geen examens zullen plaatsvinden, jongeren niet gemotiveerd zullen zijn om te leren”, zei hij toen.