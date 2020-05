SP.A-voorzitter Conner Rousseau pleit voor ‘new social deal’ in 1 mei-speech

SP.A-voorzitter Conner Rousseau pleit op 1 mei voor een ‘new social deal’ om uit de coronacrisis te raken. In navolging van verschillende economen pleit hij voor overheidsinvesteringen om de welvaart te behouden.

LEES OOK. De eerste 1 mei van Conner Rousseau: “We gaan sommigen moeten dwingen om te stoppen met alleen aan zichzelf te denken” (+)

In een online toespraak noemt Rousseau de impact van het coronavirus de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. “Als we straks weer vooruit willen, dan zullen we het eerst en vooral eens moeten zijn over wat vooruitgang is”, zegt hij vrijdag. “Alleen als we allemaal onze taboes loslaten en het eens raken over de richting die we uit moeten, kunnen we de juiste keuzes maken om onze samenleving samen herop te bouwen.”

De richting die we wat hem betreft uit moeten, heeft hij samengevat in een ‘new social deal’. Het eerste punt daarin is een overheid die investeert, in bedrijven, in openbaar vervoer en in energiezuinige woningen en alternatieve energie.

Het rendement van die investeringen moet gaan naar “een hoger inkomen en lagere belastingen voor iedereen die elke dag zijn best doet”.

De derde afspraak in het plan van Rousseau is een eerlijker belastingsysteem. “Want nog te veel mensen betalen te veel belastingen omdat een kleine groep er te weinig betaalt.”

De SP.A-voorzitter wijst erop dat de decennia na de Tweede Wereldoorlog tot de meest welvarende uit de geschiedenis van de mensheid behoren. “Net als toen is deze crisis het moment om op basis van solidariteit een nieuwe afspraak te maken”, besluit hij.