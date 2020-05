Kort geding van misnoede Nederlandse voetbalclubs De Graafschap en Cambuur komt er op 8 mei

De voetbalclubs De Graafschap en Cambuur Leeuwarden staan volgende week vrijdag in een kort geding tegenover de Nederlandse voetbalbond KNVB. De rechter in Utrecht mag bepalen of de voetbalbond terecht heeft besloten af te zien van promotie en degradatie, nu de voetbalcompetities vanwege het coronavirus voortijdig zijn beëindigd. Beide clubs stonden op de plaatsen in de Keuken Kampioen Divisie die recht geven op promotie naar de eredivisie.

De zitting vindt vrijdag 8 mei om 10u plaats bij de Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht en is niet voor publiek toegankelijk. Wel worden mogelijkheden onderzocht om de buitenwereld via een livestream te laten meekijken. De rechter zal uiterlijk binnen twee weken een uitspraak doen.

Cambuur, dat de ranglijst riant aanvoerde, en De Graafschap hadden via advocaat Dolf Segaar al juridische stappen aangekondigd. Inzet van het kort geding is allereerst de vernietiging van het huidige besluit om geen promotie en degradatie toe te passen in de afgebroken competitie. “We willen via de rechter gedaan krijgen dat de KNVB een besluit neemt waarbij Cambuur en De Graafschap wel promoveren”, liet Segaar weten. In dat geval zou de eredivisie volgend jaar uit twintig clubs bestaan.

Een alternatief om het besluit aan te passen is het beleggen van een ledenvergadering van de sectie betaald voetbal. Dat zou de KNVB zelf kunnen doen, maar wanneer vier clubs ertoe oproepen volgt er ook een bijeenkomst waarop de clubs de bond kunnen bewegen de beslissing te herzien.