Hoogste sportbaas in Spanje: 'Zonder vaccin, geen wedstrijden met toeschouwers'

Volgens Irene Lozano, de baas van Spanjes nationale sportraad CSD, zullen sportwedstrijden met publiek nog lang op zich laten wachten. 'Zolang er geen vaccin is, is het ondenkbaar dat er wedstrijden met publiek zijn', zei Lozano, die bovendien vindt dat het te vroeg is om een datum te verbinden aan de hervatting van de voetbalcompetities, ook zonder publiek.

La Liga, de organisatie achter de professionele voetbalcompetities, wil half juni onder strenge veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus weer beginnen. 'Op dit moment is het onmogelijk een termijn vast te leggen. Daarvoor zullen we de coronacijfers steeds moeten bekijken”, zei Lozano, die het belang van het voetbal zeker niet onderschat. De baas van het hoogste sportorgaan in Spanje ziet het als 'locomotief' voor de hele sport in Spanje. 'Het voetbal is goed voor 1,4 procent van onze economie en bezorgt tienduizenden mensen werk.'

In het door corona zwaar getroffen Spanje mogen professionele sporters de training maandag weer individueel hervatten. De voetbalclubs kondigden al aan hun spelers volgende week te willen testen op het virus. Half mei zouden diverse trainingscentra weer opengaan.