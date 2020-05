Overheid stuurt crisismanager naar woon-zorgcentrum waar bewoner was buiten geslopen

Overijse -

Het Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse overheid heeft een crisismanager gestuurd naar woon-zorgcentrum Ofelia in Overijse. “Ze stonden op de radar als een centrum waar niet alles altijd goed verloopt”, klinkt het bij het agentschap. Een verwarde bewoner was uit het centrum ontglipt, maar is inmiddels weer terecht.