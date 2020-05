De Belg in de kern van het grote Juventus: “Cristiano Ronaldo is een speciaal verschijnsel, hij geeft mij raad”

Eigenlijk had Axel Witsel de eerste Belg bij Juventus moeten worden, maar die transfer ging destijds niet door. Maar dit seizoen trainde er wel regelmatig een Belg mee bij de Oude Dame: Daouda Peeters, overgekomen van de beloften van Sampdoria en voordien actief bij de jeugd van Club Brugge en Lierse. De 21-jarige defensieve middenvelder uit Mol-Ezaart sprak met RTV over zijn belevenissen in Italië en de coronacrisis.

“Wij houden elke dag contact met de club”, aldus Peeters, die dit seizoen negentien keer uitkwam voor de U23 van Juve en eind februari voor het eerste op de bank zat in de Serie A. “Vanaf 8 mei zouden individuele trainingen opnieuw kunnen beginnen, waardoor ik weer naar Italië zou kunnen reizen. Maar het is pas vanaf 18 mei dat er weer in groep getraind mag worden. Nu werken wij elke dag een trainingsschema af. Ze gaan er in Italië vanuit dat de competitie nog afgewerkt wordt dus we moeten ons fit houden.”

Foto: Photo News

Peeters traint vaak mee met de A-kern, naast sterren als Cristiano Ronaldo en Paulo Dybala. “De eerste keer was dat heel fascinerend”, geeft hij toe. “Ik was ook een beetje in shock, denk ik, maar dat wendt wel na een tijdje. Je moet daar ook heel nuchter onder blijven. Het zijn wereldsterren, maar ook mijn ploegmaten. Ik voel me intussen ook beter in de groep, dus het lukt wel. Ronaldo? Ja, dat is een speciaal verschijnsel. Maar ik spreek hem vaak en hij geeft mij ook wel raad. Als jonge gast is het ideaal om met zo’n speler te kunnen trainen. Dat is onwaarschijnlijk. Je ziet ook dat die nog een trapje hoger staat dan de rest. En hij loopt daar rond tussen heel wat sterren en fantastische spelers. Je ziet ook zijn werklust, elke dag opnieuw. Hij is een heel groot voorbeeld. Hij is ook al op leeftijd, maar hij is de enige die elke keer nog iets extra doet, dat laatste sprintje er vol voor gaat.”

Maar zal Peeters - die vorig jaar zijn eerste caps bij de nationale beloften pakte - ooit minuten maken voor de Oude Dame? “Ik heb niet te klagen. Ik ben tevreden over Juventus en Juventus over mij. Als ik hard blijf werken, dan komt dat wel.”