Politie breidt online-aangifte via Police on web tijdelijk uit: ook zwaardere feiten nu online aan te geven

Burgers kunnen vanaf nu voor een groter aantal misdrijven aangifte doen via een onlineformulier. Dat meldt de federale politie. Die heeft, na akkoord van het College van procureurs-generaal, het systeem van online-aangiftes via Police on web verder uitgebreid naar onder meer slagen en verwondingen, bedreigingen, en belaging. Het gaat wel om een tijdelijke uitbreiding en het moet gaan om gevallen die geen onmiddellijke interventie van de politie vereisen. Voor dringende gevallen moet de burger zich wenden tot 101 of 112 om onmiddellijk hulp te krijgen.

Tot nu toe konden burgers op Police on web terecht om aangifte te doen van fietsdiefstal of bromfietsdiefstal, vandalisme, graffiti, beschadigingen, of winkeldiefstal, om de installatie van bewakingscamera’s of alarmsystemen aan te melden of om politietoezicht tijdens vakanties of bij afwezigheid aan te vragen.

“In deze bijzondere periode probeert de Geïntegreerde Politie dichter bij de burgers te komen, weliswaar met inachtneming van de opgelegde fysieke afstand”, zegt de persdienst van de federale politie. “Op deze manier vergroot de politie haar bereikbaarheid en zorgt ze ervoor dat niet-essentiële verplaatsingen naar politiekantoren kunnen worden vermeden.”

Minstens zolang de coronacrisis duurt, kunnen burgers nu ook digitaal aangifte doen van slagen en verwondingen, bedreigingen, belaging, diefstal zonder geweld, oplichting, ook via internet, en verlies van voorwerpen of documenten zoals identiteitskaart, boorddocumenten, etc.

“Onze diensten zijn op deze manier dag en nacht bereikbaar, maar dit garandeert dit ook een optimale veiligheid voor burger én politie omdat er geen fysiek contact is”, zegt minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem. “Dit laat ons bovendien toe om onze mannen en vrouwen nog efficiënter in te zetten op het terrein in plaats van op het bureau.”

Voor minister van Justitie Koen Geens maakt dit initiatief dat de politie nog meer beschikbaar is voor de burgers en sluit het naadloos aan op het digitaliseren van het innen van de strafrechtelijke boetes.