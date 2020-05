UEFA hakt de knoop door: zonder bekerfinale geeft huidig klassement de doorslag voor Europese tickets, pech voor Antwerp

De Belgische Voetbalbond heeft net als alle andere lidstaten een brief ontvangen van de UEFA. Daarin heeft de Europese Voetbalbond het over de verdeling van de Europese tickets. Wanneer de bekerfinale niet kan gespeeld worden, moet het huidige klassement de doorslag geven. Dat is goed nieuws voor Charleroi, dat zo rechtstreeks naar de Europa League mag. Antwerp baalt en moet voorrondes afhaspelen. De Europese deelnemers moeten ten laatste op 3 augustus worden doorgeven.

Antwerp plaatste zich voor de bekerfinale tegen Club Brugge, maar die kon door het uitbreken van het nieuwe coronavirus (nog) niet doorgaan. The Great Old was echter van mening dat het recht had op het bijhorende ticket voor de groepsfase van de Europa League, omdat Club Brugge als competitieleider al het Champions League-ticket beet had, en het zelf in de competitie ook op amper één punt van de derde (Charleroi) stond.

Maar de UEFA gooit roet in het eten. In een brief naar alle 54 lidstaten maakt het duidelijk dat het klassement het uitgangspunt is voor de verdeling van de Europese tickets wanneer de bekerfinale niet kan gespeeld worden. Antwerp moet zo zich als vierde in de stand - op slechts twee punten van de nummer twee - tevredenstellen met de voorrondes van de Europa League. Charleroi mag zich opmaken voor een Europese groepsfase.

Nog in de brief stond dat de federaties hun Europese deelnemers ten laatste op 3 augustus moeten doorgeven. Een mogelijke reddingsboei voor Antwerp zou dus zijn dat er voor die datum een bekerfinale achter gesloten deuren plaatsvindt.

Ook in Nederland ontstond er heisa. Utrecht beëindigde het seizoen als zesde, maar plaatste zich wel voor de bekerfinale. De KNVB duidde eerder al Ajax, AZ, Feyenoord, PSV en Willem II als Europese deelnemers aan op basis van de stand, een keuze die nu gesteund voor de UEFA. Utrecht grijpt dus naast Europa.