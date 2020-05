Twintiger gaat door het lint in Peer: twee politiemensen en ambulancier gewond naar ziekenhuis

Peer - Het parket van Limburg is een onderzoek gestart naar feiten van weerspannigheid en het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen naar politiemensen en ambulanciers. Donderdagavond rond 19.15 uur ging een 27-jarige man in Peer door het lint, toen de politie van de zone Kempenland opgeroepen werd voor geweld in een woning in de Oudestraat. De twintiger ging daar ernstig te keer. Bij aankomst van de politieploeg richtte hij zijn agressie meteen tegen de twee inspecteurs.

Een van de politie-inspecteurs werd bij de haren getrokken. Met de hulp van ambulanciers kon de man overmeesterd en in de boeien geslagen worden. Er kwamen twee extra politieploegen en een hondengeleider in bijstand ter plaatse. De eerste twee politie-inspecteurs werden met verwondingen naar het ziekenhuis in Pelt afgevoerd. Een van de agenten had onder meer een barst in de pols. De andere agent had bloeduitstortingen aan hoofd, nek en rug. Na de nodige zorgen hebben ze het ziekenhuis al mogen verlaten. Ze waren wel nog danig onder de indruk.

Een van de ambulanciers werd ook met kwetsuren afgevoerd. Die persoon liep onder meer een gebroken rib op. Gezien de agressieve toestand van de verdachte werd hij ook naar het ziekenhuis overgebracht. De man is nog altijd gehospitaliseerd. Door zijn toestand is hij nog niet in staat om verhoord te worden. Het parket van Limburg, dat het nieuws vrijdag bekend maakte, heeft een onderzoeksrechter gevorderd.