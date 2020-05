Presidentskandidaat Joe Biden ontkent dat hij ex-medewerkster aanrandde: “Niet waar, nooit gebeurd”

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft stelling genomen tegen beschuldigingen aan zijn adres over seksueel wangedrag. “Die zijn niet waar, die zijn nooit gebeurd”, zei Biden in een schriftelijke verklaring. Het is de eerste keer dat Biden publiekelijk reageert op de beschuldigingen.

Een vroegere topmedewerkster van Biden, Tara Reade, beticht de 77-jarige voormalige vicepresident ervan haar in 1993 in de Senaat tegen een muur te hebben gedrukt en te hebben betast. In een schriftelijke mededeling ontkent de Democraat de feiten met klem.

Biden, de voormalige vicepresident van Obama en de enige nog overblijvende presidentskandidaat bij de Democraten, was nog Senator toen Reade tussen december 1992 en augustus 1993 voor hem werkte. Ze beschuldigt haar ex-baas ervan haar toen tegen een muur te hebben gedrukt en haar onder haar blouse en rok te hebben aangeraakt, terwijl ze dat niet wilde.

Bidens campagneteam heeft de beschuldigingen altijd met klem ontkend. Zelf onthield hij zich tot nu toe van commentaar. Met een partij die zich achter de #Metoo-beweging schaart én de belofte van Biden dat zijn running mate een vrouw zou zijn, drong een open reactie van Bidens kant zich stilaan op.