Italiaanse voetbalclubs stemmen opnieuw voor hervatten seizoen

De Italiaanse voetbalclubs hebben opnieuw gestemd om het seizoen voort te zetten. Dat heeft de Italiaanse voetballiga vrijdag na afloop van een videoconferentie laten weten. 'Het is logisch dat de liga wil spelen. Het zou tegennatuurlijk zijn het tegenovergestelde te beweren', zegt ligavoorzitter Paolo Dal Pino. Alle Italiaanse clubs steunen die positie, aldus de liga.

Twee weken geleden hadden de Italiaanse clubs al eens voor de hervatting van de competitie gestemd. Een strikt gezondheidsprotocol zou dan voor alle spelers gelden.

Vanwege de coronacrisis ligt de Serie A stil sinds 12 maart. Er moeten nog twaalf speeldagen afgewerkt worden. Ten vroegste vanaf 18 mei mogen in Italië de trainingen hervat worden in de ploegsporten. Woensdag verklaarde de Italiaanse minister van Sport Vincenzo Spadafora dat de kans op een hervatting van de Serie A kleiner wordt.

Parma maakt geen gebruik van regionaal decreet om trainingen te hervatten

Eersteklasser Parma is niet van plan gebruik te maken van het decreet dat de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna donderdag uitvaardigde waarmee ook in clubverband vanaf maandag de trainingen hervat kunnen worden, liet de club vrijdag weten aan het nieuwsagentschap ANSA.

De Serie A ligt sinds 9 maart stil om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In Italië stierven al bijna 28.000 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. Ten vroegste vanaf 18 mei mogen in het land de trainingen hervat worden in de ploegsporten, besliste de regering eerder al. Voor individuele sporten is dat al vanaf maandag 4 mei, omdat daar de kans op besmetting kleiner is.

In Emilia-Romagna zouden naast Parma ook Sassuolo, SPAL en Bologna van het decreet gebruik kunnen maken. Parma liet al weten dat het de lockdown alleen zal stoppen als de overheid daarvoor groen licht geeft.