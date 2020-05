Feyenoorders trainen weer in vertrouwde omgeving

Zeven weken na de laatste gezamenlijke oefensessie in haar eigen trainingscomplex is de A-selectie van Feyenoord in haar vertrouwde omgeving weer in actie gekomen. Dat gebeurde over de hele dag verspreid in kleine groepjes, achter gesloten deuren, onder strikte voorwaarden waaraan de profclubs zich vanwege het coronavirus moeten houden.