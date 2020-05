Antwerpse juweliers krijgen achttien maanden cel in witwasdossier: ruim 250.000 euro verbeurd verklaard

Antwerpen - Drie zaakvoerders van een juwelierswinkel in het Antwerpse diamantkwartier zijn veroordeeld tot achttien maanden cel en 3.000 euro boete voor het omzeilen van de witwaswetgeving. Een totaalbedrag van ruim 250.000 euro werd verbeurd verklaard. De feiten waren in augustus 2016 aan het licht gekomen tijdens een routinecontrole van de dienst DIA/ISRA van de Antwerpse politie, zo meldt deze vrijdag op haar website.

De dienst DIA/ISRA richt zijn werking specifiek op het Antwerpse diamantkwartier. Regelmatig voeren de medewerkers, samen met inspecteurs van de FOD Economie, routinecontroles uit bij juweliers, diamanthandelaars en goudverkopers in de buurt rond het Centraal Station. Zo ook op 24 augustus 2016. Bij een juwelier in de Vestingstraat vonden ze in een kluis een bedrag van 184.250 euro in contanten. De aanwezige zaakvoerder kon geen duidelijke uitleg geven over de herkomst van het geld. Daarom werd de som integraal in beslag genomen.

Dubieuze geldtransfers

Uit verder onderzoek bleek dat de juwelier niet alleen een frauduleuze boekhouding voerde, maar ook dat het aangetroffen cash geld in geen enkel opzicht kon toegewezen worden aan de vennootschap. Bovendien kwamen tijdens de financiële doorlichting dubieuze geldtransfers naar een zustervennootschap aan het licht, goed voor 59.150 euro. Daarnaast onttrokken de zaakvoerders ook activa voor privédoeleinden.

In een ultieme poging om het in beslag genomen geld opnieuw vrij te krijgen, maakten zich in de loop van het onderzoek twee personen kenbaar bij de politie als eigenaar van het bedrag. Het gaat om een tweede zaakvoerder en een vriend uit Nederland. Na onderzoek bleek dat het aangetroffen geld ook niet van hen kon zijn.

Vorige maand boog de rechtbank in Antwerpen zich over de zaak. De drie betrokken personen - van 24, 34 en 49 jaar - stonden terecht. De rechter veroordeelde de juwelierszaak tot een boete van 60.000 euro, waarvan 30 000 euro effectief. De drie zaakvoerders werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden en 3.000 euro boete. De 184.250 euro in beslag genomen cash geld en een kleine hoeveelheid goud werden verbeurd verklaard, alsook de illegale geldtransfers (59.150 euro) en onttrokken activa (7.441,17 euro).