GO adviseert scholen om geen examens te organiseren: “Erg demotiverend en vrije baan aan vooroordelen”

Het Gemeenschapsonderwijs (GO) heeft haar scholen het geadviseerd om geen examens te organiseren. “Niet fair”, vinden ze. De klassenraden en leerkrachten zouden op basis van permanenten evaluatie een leerling al dan niet laten overgaan naar het volgende schooljaar. “Erg demotiverend”, vindt onderwijsexpert bij de OESO Dirk Van Damme. Sterker nog: hij is van overtuiging dat klassenraden subjectief kunnen zijn, ze meer inspraak geven in het evaluatieproces van leerlingen geeft “vrije baan aan vooroordelen”.

Een vrij drastisch advies van het GO. “Nu examens organiseren voor leerstof die leerlingen grotendeels zelfstandig en in uitzonderlijke omstandigheden moeten verwerken, erg fair is dat niet”, vindt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!. “Permanente evaluatie kan even effectief zijn als examens, maar is veel meer gericht op het ondersteunen van het leerproces. Dat is zeker in deze periode belangrijk.” Concreet zal een klassenraad zich dan buigen over de leerling. Haalt hij of zij de leerdoelen? Dan volgt een A-attest en start de zomervakantie. Bij ‘twijfelgevallen’ zullen leerlingen taken krijgen die ze tijdens de zomervakantie maken.

LEES MEER. Gemeenschapsonderwijs adviseert scholen geen examens te organiseren

Het GO benadrukt dat het om een advies gaat. Scholen kunnen autonoom beslissen hoe zij leerlingen zullen evalueren aan het einde van het schooljaar.

“Vrije baan aan vooroordelen”

Dat die klassenraden nu meer inspraak krijgen vindt Dirk Van Damme, onderwijstopman bij de OESO, geen goed idee. “Alle macht dus aan de klassenraad die op basis van zeer onvolledige informatie oordelen velt die de toekomst van leerlingen bepalen”, klinkt het op Twitter. “Leerlingen krijgen niet de kans objectief aan te tonen dat ze leerdoelen bereikt hebben. Dat is erg demotiverend en geeft een vrije baan aan vooroordelen.”

Cognitief psycholoog aan de UGent Wouter Duyck treedt Van Damme bij. Hij stelt dat de “impact van de achtergrond van een leerling op zijn studieoriëntering” groter is bij “subjectieve klassenraden” dan bij gestandaardiseerde testen en examens.”