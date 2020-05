Zoals elk jaar gaat het bedevaartseizoen in Scherpenheuvel op 1 mei van start. Dit jaar zal het bidden echter van thuis moeten gebeuren. De gemeente Scherpenheuvel raadt pelgrims af om langs te komen.

Met de komst van politie te paard was de stad wel op een grote drukte voorbereid. De Onze-Lieve-Vrouwbasiliek Scherpenheuvel is met een miljoen bezoekers – in een normaal jaar – het belangrijkste ...