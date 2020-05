Conflict over bouwproject bereikt nieuw hoogtepunt nu ontwikkelaar zelf actiecomité voor de rechter sleept: “Het is genoeg geweest”

Het zit er bovenarms op tussen projectontwikkelaar Resiterra en het Leuvens Historisch Genootschap (LHG). Resiterra ontving donderdag na een beroepsprocedure de sloopvergunning voor de Verpleegsterschool en startte meteen met de voorbereidende werken. Dat is niet naar de zin van het LHG, die nog naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen kunnen.

In november al ontving Resiterra een sloopvergunning voor de Verpleegsterschool van het Leuvense stadsbestuur, maar het LHG ging nog in beroep bij de provincie. Zonder succes, want donderdagochtend ontving ...