Premier Trudeau kondigt verbod af op zware aanvalswapens na dodelijkste schietpartij in geschiedenis van Canada

Premier Justin Trudeau heeft aangekondigd dat Canada een zware aanvalswapens zal verbieden. De beslissing komt er nadat 22 mensen om het leven kwamen bij een schietpartij. “Per direct is het verboden om zware militaire aanvalswapen te kopen, verkopen, vervoeren, importeren of te gebruiken in dit land.”

“Deze wapens hebben met slechts één doel voor ogen: zo veel mogelijk mensen doden op een zo kort mogelijk tijd.” Het verbod komt na een zware schietpartij in Nova Scotia, de meest dodelijke in de geschiedenis van het land. Ongeveer twee weken geleden doodde een 51-jarige man in de Atlantische provincie Nova Scotia 22 mensen. Na een klopjacht van 12 uur werd hij aan een benzinestation in Enfield door de politie aangetroffen en neergeschoten.

Kort na de feiten kondigde Trudeau al aan dat hij de Canadese wapenwet zou aanscherpen, maar nu gaat hij nog een stap verder met dit verbod. 1.500 modellen zware automatische vuurwapens worden verboden. De regering schat dat er op dit moment zo’n 100.000 wapens circuleren onder de Canadezen. Eigenaars van zulke wapens zullen twee jaar amnestie krijgen om zich te schikken naar de wet.

Critici zeggen dat een verbod de schutter niet had tegengehouden. Hij had geen vergunning voor de wapens en naar alle waarschijnlijkheid kocht hij ze op de zwarte markt.

