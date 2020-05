Agente van slag nadat man bloed in haar oog spuwt tijdens arrestatie: “Ben ongerust vanwege het coronavirus”

De arrestatie van een man in het Engelse Coventry nam vorige maand een zeer ernstige wending. Op een bepaald ogenblik spuwde de 41-jarige Temisan Oritsejafor wat bloed in het oog van een agente. Slachtoffer Annie Napier was zichtbaar van slag door het incident: “Ik ben gewoon ongerust door het coronavirus.”

De beelden dateren van 18 april, maar werden pas sinds kort vrijgegeven door de politie. Ondanks dat Oritsejafor reeds in de boeien was geslagen, zag hij nog zijn kans schoon om de agente te viseren. De man had tijdens de vechtpartij met een buur een bloedneus opgelopen, waardoor hij een beetje bloed kon gebruiken om richting Napier te spuwen.

Haar collega’s reageerden onmiddellijk. De dader werd prompt in een houdgreep genomen en tegen de grond gewerkt. Na het incident was de dame zichtbaar onder de indruk. “Ik ben oké, ik ben enkel wat ongerust vanwege het coronavirus”, vertelde ze. “Als agenten in de frontlinie weten we dat we onszelf in gevaar brengen. Maar door de uitbraak van Covid-19 zijn ook onze families niet veilig meer. Ik ben dan ook blij dat mijn collega’s en het gerecht dit serieus nemen.”

Oritsejafor zit momenteel opgesloten in afwachting van zijn proces. Volgens de politie van West Midlands mag hij zich verwachten aan een zware celstraf. “Dit was volkomen walgelijk en onaanvaardbaar”, klinkt het in een reactie. “Dit soort aanval op ons personeel is betreurenswaardig en zal niet getolereerd worden.”

bekijk ook

Meisje (6) barst in tranen uit wanneer politie haar arresteert op school: “Alsjeblieft, geef me een tweede kans!”

Gearresteerde vrouw (42) doet ultieme poging om vrijheid te herwinnen, maar dat loopt niet zoals gepland

Spectaculaire achtervolging kent bruut einde: wagen over de kop, politie arresteert bestuurder