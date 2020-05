Elon Musk keldert Tesla-beurskoers met bizarre tweet: “aandelenprijs Tesla is naar mijn mening te hoog”

Elon Musk, topman van de elektrische autobouwer Tesla, heeft met een bericht op Twitter de beurskoers van zijn bedrijf flink omlaag gestuurd. Nadat de miljardair de woorden “Aandelenprijs Tesla is naar mijn mening te hoog” de wereld in had gestuurd, kelderden aandelen van het bedrijf 13 procent op Wall Street.

Het bericht maakte deel uit van een reeks opvallende berichten. Zo verklaarde Musk in een eerdere tweet al zijn fysieke bezittingen, waaronder zijn huizen, te verkopen.

Tesla stock price is too high imo — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

Daarnaast deed hij een oproep om mensen “hun vrijheid terug te geven”, mogelijk verwijzend naar de lockdownmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus.

Now give people back their FREEDOM — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

Miljoenenboete

Het soms bizarre gedrag van Musk op Twitter leverde hem al een miljoenenboete op van de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Volgens de toezichthouder zette Musk beleggers in 2018 op het verkeerde been door te beweren dat Tesla van de beurs werd gehaald en de financiering daarvoor rond was. Na een schikking moest Musk ook zijn positie als voorzitter van Tesla neerleggen.

De nieuwe tweet kan een nieuw pijnpunt worden. De SEC verbood Musk om over een aantal koersgevoelige onderwerpen rond Tesla te twitteren zonder toestemming van een jurist. Het ging daarbij onder andere om de financiën van de automaker, productiecijfers en de aankoop of verkoop van aandelen door Musk.