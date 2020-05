Ultraorthodoxe joden trekken zich niets aan van coronaregels in New York

New York wordt zwaar getroffen door het coronavirus. In de Amerikaanse stad zijn dan ook strenge maatregelen van kracht. Maar daar trok de ultraorthodoxe gemeenschap van de New Yorkse wijk Williamsburg – bekend uit de Netflix-serie Unorthodox – zich tijdens de begrafenis van een rabbijn niets van aan. De New Yorkse burgemeester liet de politie de massa rouwenden uiteendrijven, wat leidde tot heel wat protest.