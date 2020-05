Engels international Kieran Trippier beschuldigd van overtreding van gokreglementen

De Engelse international Kieran Trippier wordt door de Engelse bond FA beschuldigd van inbreuken op de gokreglementen, zo melden Britse media vrijdag op gezag van de FA.

De overtredingen zouden begaan zijn bij zijn transfer in juli vorig jaar van Tottenham Hotspur naar Atlético Madrid, de huidige werkgever van de 29-jarige rechtsback. Op die transfer van 22 miljoen euro zouden er veel weddenschappen geplaatst zijn, wat op fraude met betrekking tot voorkennis kan wijzen. Trippier zelf houdt zijn onschuld staande. “De voorbije maanden heb ik uit vrije wil meegewerkt aan dat onderzoek en dat zal ik ook blijven doen”, klinkt het bij de Atléti-verdediger. “Ik wil benadrukken dat ik nooit gegokt heb en dat ik geen financiële voordelen gehaald heb uit weddenschappen van anderen.”

Trippier heeft nog tot 18 mei de tijd om de FA meer uitleg te geven over de beschuldigingen. Als die uitleg niet voldoende blijkt, dreigt een schorsing, zoals eerder al zijn voormalige collega-international Daniel Sturridge mocht ondervinden. De oud-aanvaller van Liverpool kreeg begin maart een schorsing van bijna vier maanden voor een soortgelijke overtreding.

Vorige zomer kreeg Sturridge van een gokcommissie al een boete van 75.000 pond en een schorsing van zes weken, waarvan vier voorwaardelijk. Hij zou familie en vrienden informatie hebben verstrekt over een mogelijke transfer in januari 2018 naar Sevilla en ze hebben aangezet op die transfer te gokken. De FA ging echter in beroep tegen die milde sanctie en trok aan het langste eind voor een onafhankelijke commissie, met als gevolg dat Sturridge tot 17 juni 2020 geschorst is. Daarnaast werd de boete verdubbeld tot 150.000 pond (172.000 euro).